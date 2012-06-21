Щорічний інвестиційний форум «Закарпаття — бізнес у центрі Європи» пройшов у найзахіднішій області країни, в Ужгороді. Двомстам учасникам — представникам бізнесу цієї й сусідніх областей, кількох країн і їхніх торгово-промислових палат, громадських організацій, наукових інституцій, керівникам підприємств, дипломатам представили потенціал цього регіону.
Голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко повідомив: майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями, які працюють на Закарпатті, підтверджують його привабливість для великого й малого бізнесу.
Невдовзі в області працюватиме служба супроводу інвестора, яка діятиме на базі центру підтримки підприємництва. Вона матиме вигляд інвестиційного порталу, який дасть змогу акумулювати запити інвесторів, їхні ділові пропозиції. Тож, за словами Ігоря Самійловича, ще більша увага буде прикута до точок економічного зростання, які очікувано з’являться на гірських територіях. Саме до них влада спрямовуватиме регіональні цільові програми. Нині ж тут активно ремонтують та будують дороги.
Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс закликав потенційних інвесторів активніше вкладати кошти в туризм, використовуючи багатий природний потенціал краю. Це, з одного боку, дасть змогу припинити відтік робочої сили, з іншого — сприятиме поверненню тисяч краян із заробітків додому.
Під час форуму діяли кілька панелей для обговорення різних векторів інвестиційної діяльності. Ішлося про створення кластера аудіовізуальних індустрій, інвестиційні паспорти об’єднаних громад, які інтенсивно створюють зі зміною обласного керівництва. Серед провідних тем — розроблення стратегії в переробній промисловості, зокрема виробництві продуктів харчування. Ця галузь нарівні з туризмом здатна стати рушієм пришвидшеного розвитку економіки краю.