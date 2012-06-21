Україна пропонує інвесторам одні з найкращих у Європі рентні ставки, які стимулюють; п’ятирічний мораторій на зміну податкового режиму для видобувачів газу; прозорі міжнародні онлайн-аукціони та конкурси для отримання дозволів на користування надрами, зокрема на умовах угод про розподіл продукції; прості регламентні процедури щодо доступу до земель для здійснення розвідки та видобутку вуглеводнів; відкритий доступ до геологічної інформації. Такі переваги окреслив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон діловим колам Скандинавії на Українсько-норвезькому діловому форумі в Осло.
Окрему увагу він приділив можливостям та унікальним перевагам української газотранспортної системи. У складі потужної трубопровідної системи та підземних газових сховищ вона здатна забезпечити транзит з РФ до ЄС обсягом майже 150 мільярдів кубометрів, сезонне зберігання газу переважно на кордоні Україна — ЄС обсягом до 30 мільярдів кубів, будь-які потреби видобувачів і споживачів газу на внутрішньому ринку.