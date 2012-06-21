Компанія Audi не на жарт вирішила взятися за виробництво елетрокаров. Німецький автовиробник зайнявся розробкою відразу чотирьох платформ, які в майбутньому будуть використовуватися на електричних автомобілях.
Як стало відомо «Урядовому кур’єру» розроблятимуть нові платформи спільно з іншими компаніями, що входять до складу концерну Volkswagen AG. Наприклад, зараз разом з представниками Porsche ведеться робота над створенням платформи J1. Саме вона незабаром стане основою для електричного седана taycan, а також для моделі, яка ще зовсім недавно була перспективним концептом, e-tron GT.
Ще однією спільною роботою стане платформа MEB, яка буде спільною для модельного ряду Audi і Volkswagen, що складається з компактних електричних авто. До слова, першим в їх роді для Audi повинен стати Q-4 e-tron, за виробництво якого німецька компанія візьметься вже в цьому році.
Крім того, в числі платформ виявляться ще дві платформи. Одна з них - задіяна вже в деяких моделях Audi MLB Evo, а другий стане PPE - платформа, орієнтована на преміум-клас електричних автомобілів. Які моделі отримають в своє розпорядження PPE поки невідомо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»