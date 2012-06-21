Птахи можуть змінювати форму своїх крил, притискаючи пір'я одне до одного або навпаки, розпушити їх. Це дозволяє пернатим створінням впевнено і майстерно маневрувати в повітрі. Саме цю особливість використовували вчені зі Стенфордського університету для створення роботизованого голуба, крила якого можуть змінювати форму, як у справжніх птахів.
«Це дослідження створить умови для конструювання більш гнучких літаків. З птахоподібними крилами роботи могли б робити більш круті віражі у захаращеному просторі, наприклад, навколо будівель або в лісі», – каже Даріо Флореан, робототехнік з Французької Політехнічної Школи в Лозанні.
Творці PigeonBot використали у своїй роботі анатомію справжніх голубів. Вони згинали і розправляли крила мертвих птахів, щоб з'ясувати, як пернаті контролюють їх форму. Грунтуючись на отриманих результатах, команда створила робота зі справжнім голубиним пір'ям – його штучні зап'ястя і пальці можуть змінювати форму крила.
Провідний автор дослідження інженер і біолог зі Стенфорда Девід Лентінк розповів, що в майбутньому його команда планує створити робота, який використовує принципи біомеханіки польоту сокола. Це пристрій, крім крил з пір'ям, матиме ноги і, можливо, дзьоб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»