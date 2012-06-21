Сучасні гаджети нерідко рятують життя своїх власників. Така незвичайна історія нещодавно трапилася у відкритому морі біля берегів Японії.
Під час подорожі до Японії Рейчел Ніл (Rachel Neal) з друзями орендували човен, щоб відвідати острів поблизу від Окінави. На зворотному шляху на морі розпочався шторм, човен перекинувся і люди опинилися за бортом.
Рейчел, на щастя, тримала при собі «тривожний» чемоданчик з предметами першої необхідності, в якому були і смартфони всієї компанії. Після стрибка за борт вона швидко відкрила валізку і перевірила засоби зв'язку. iPhone її хлопця виявився пошкоджений водою, а ось її власний переніс занурення без ушкодження.
У результаті, Рейчел змогла зателефонувати до рятувальних служб і японські рятувальники прибули приблизно через півтори години після дзвінка.
У новинному сюжеті не уточнили, яка модель iPhone вціліла, його назвали просто «водонепроникним». Таким чином, це міг бути iPhone 7 або новіша модель.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»