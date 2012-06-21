Пристрій від компанії Apple відмінно проявив себе під час тестів із використання мобільної стратегії.
Експерти визнали iPhone XR одним із найкращих ігрових смартфонів 2018 року, оскільки він з великою ефективністю виконує складні завдання геймерів. Фахівці протестували гаджет «яблучного» гіганта на мобільному аналозі Clash Royal. Експерти відзначили чудове зображення на дисплеях iPhone XR за рахунок застосування спеціальних технічних засобів. Апарат показав чудові результати при випробуваннях на частоті 120 Гц.
На думку досвідчених розробників, iPhone XR є одним із найбільш якісних ігрових смартфонів, за ціною в розмірі 750 доларів США. Власники цього гаджета без остраху можуть завантажувати потужні програми, шутери, віртуальні бойовики та інший софт. Телефон без зависань відобразить перераховані програми і у користувачів не виникне ніяких проблем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»