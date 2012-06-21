Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули в результаті катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Боїнг-737 в Тегерані.
Про це йдеться на сайті агентства.
Зокрема, серед загиблих:
Ольга Кобюк
Олена Малахова
Олексій Наумкін
Ігор Матків
Денис Ліхно
Сергій Хоменко
Катерина Стадник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Як ми уже повідомляли, український літак зі 177 пасажирами на борту зазнав аварії біля міжнародного аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Про це повідомляє агентство Tasnim.
Повідомляється, що йдеться про рейс 752 «Тегеран — Київ».
За даними ЗМІ, катастрофа сталася через технічні проблеми.
Інформацію про подію підтвердив глава повітряної гавані. Він повідомив, що лайнер розбився незабаром після зльоту.
За даними РНБО, на борту літака знаходилися 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»