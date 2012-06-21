Бійці одного з українських підрозділів затримали поблизу лінії розмежування жителя Донеччини, який намагався потрапити до проросійських незаконних збройних формувань. Чоловіка помітили військовослужбовці спостережного поста однієї з механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил, дислокованої на світлодарському напрямку. А оскільки той ніяк не реагував на встановлені сигнали розпізнавання, то оперативно був затриманий і невдовзі змушений відповідати на закономірні запитання.
42-річний житель області виявився двічі засудженим із загальним строком відбування покарання більш як 15 років. До речі, про «ходки» і перебування за ґратами свідчили татуювання від плечей майже до п’ят, серед яких і зображення фашистської символіки.
«За словами затриманого, у грудні 2018 року через соціальну мережу «Однокласники» з ним зв’язалася його колишня однокласниця громадянка Ш., яка переконала його пройти службу в одному з підрозділів російських окупаційних військ, мотивуючи грошовим забезпеченням у розмірі 20 тисяч російських рублів. Після отримання згоди громадянка Ш. запропонувала перетнути лінію зіткнення і вказала місце, де на нього будуть очікувати бойовики», — повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Затриманого «оплаченця» передали співробітникам правоохоронних органів для проведення слідства і визначення міри покарання. Тож своє він обов’язково отримає.