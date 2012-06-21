В Ісландії, у місті Скаульхольт, відкрився готель The 5 Million Star Hotel з незвичними номерами — прозорими пластиковими сферами. Тож відвідувачі зможуть помилуватися довкіллям й дивовижним небом, не виходячи з кімнати, йдеться на ПМ.
Відвідувачі The 5 Million Star Hotel, якщо пощастить, можуть спостерігати й північне сяйво. Ще одна неймовірна перевага — їм не доведеться користуватись спальниками — у кожному з номерів є подвійне ліжко з ковдрами і подушками; кімнати, зрозуміло, опалюються. Туалети, душові кабіни і кухня розташовуються в головному будинку.
Як вже говорилося, кімнати-бульбашки — прозорі, а тому постає питання приватності. По-перше, замовник отримає адресу тільки тоді, коли підтвердить бронювання. По-друге, кожна сфера оточена деревами, тож з одного номера іншого не видно; крім того, гості готелю не можуть тинятися околицями. До речі, поблизу немає жодного населеного пункту, звідки могли б заблукати люди.
Як повідомляє видання Daily Mail, ціни за ніч у такій сфері стартують від