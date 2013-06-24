Міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч із першим віцепрем’єрміністром, міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро. Сторони обговорили поточну макроекономічну ситуацію в Україні, середньострокові потреби державного бюджету, реалізацію програм співпраці з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом, а також залучення іспанських компаній до відновлення України.
Сергій Марченко подякував Іспанії за послідовну підтримку України, зокрема за сприяння ухваленню рішень ЄС щодо фінансової допомоги Україні. Окремо міністр відзначив внесок Іспанії в механізми Світового банку та її конструктивну участь як спостерігача в роботі Української платформи донорів.
«Підтримка Іспанії — важлива складова міжнародної коаліції, яка допомагає Україні забезпечувати макрофінансову стабільність і фінансувати першочергові видатки в умовах війни. Інструмент ЄС Ukraine Support Loan обсягом до 90 мільярдів євро на 2026—2027 роки створює необхідну передбачуваність для бюджетного планування. Проте значні потреби України зберігатимуться і надалі, тому критично важливими залишаються скоординовані внески міжнародних партнерів», — зазначив Сергій Марченко.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили фінансуванню відновлення та створенню умов для реалізації в Україні проєктів за участю іспанського бізнесу. Іспанська сторона представила нові фінансові та правові механізми підтримки компаній, зацікавлених у роботі на українському ринку.
Зокрема, Іспанія відкрила спеціальну фінансову лінію FIEMUkraine обсягом до 200 млн євро для проєктів, пов’язаних з відбудовою України. Сторони обговорили можливі механізми гарантування таких операцій, критерії добору проєктів, а також необхідність їх узгодження з реформою управління публічними інвестиціями та пріоритетами відновлення України. Ішлося також про можливості використання державноприватного партнерства для залучення приватного капіталу до відбудови транспортної, енергетичної, комунальної та іншої інфраструктури.
Сергій Марченко підтримав проведення в Києві українськоіспанського бізнесфоруму, до якого долучилися майже 50 іспанських компаній. За його словами, прямий діалог між урядами, фінансовими установами та бізнесом сприятиме формуванню нових партнерств і практичному втіленню інвестиційних проєктів, повідомляє Мінфін.