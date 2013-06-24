Міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч із першим віцепрем’єр­міністром, міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро. Сторони обговорили поточну макроекономічну ситуацію в Україні, середньострокові потреби державного бюджету, реалізацію програм співпраці з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом, а також залучення іспанських компаній до відновлення України.

Сергій Марченко подякував Іспанії за послідовну підтримку України, зокрема за сприяння ухваленню рішень ЄС щодо фінансової допомоги Україні. Окремо міністр відзначив внесок Іспанії в механізми Світового банку та її конструктивну участь як спостерігача в роботі Української платформи донорів.

«Підтримка Іспанії — важлива складова міжнародної коаліції, яка допомагає Україні забезпечувати макрофінансову стабільність і фінансувати першочергові видатки в умовах війни. Інструмент ЄС Ukraine Support Loan обсягом до 90 мільярдів євро на 2026—2027 роки створює необхідну передбачуваність для бюджетного планування. Проте значні потреби України зберігатимуться і надалі, тому критично важливими залишаються скоординовані внески міжнародних партнерів», — зазначив Сергій Марченко.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили фінансуванню відновлення та створенню умов для реалізації в Україні проєктів за участю іспанського бізнесу. Іспанська сторона представила нові фінансові та правові механізми підтримки компаній, зацікавлених у роботі на українському ринку.

Зокрема, Іспанія відкрила спеціальну фінансову лінію FIEM­Ukraine обсягом до 200 млн євро для проєктів, пов’язаних з відбудовою України. Сторони обговорили можливі механізми гарантування таких операцій, критерії добору проєктів, а також необхідність їх узгодження з реформою управління публічними інвестиціями та пріоритетами відновлення України. Ішлося також про можливості використання державно­приватного партнерства для залучення приватного капіталу до відбудови транспортної, енергетичної, комунальної та іншої інфраструктури.

Сергій Марченко підтримав проведення в Києві українсько­іспанського бізнес­форуму, до якого долучилися майже 50 іспанських компаній. За його словами, прямий діалог між урядами, фінансовими установами та бізнесом сприятиме формуванню нових партнерств і практичному втіленню інвестиційних проєктів, повідомляє Мінфін.