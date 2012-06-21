Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
В Умані на прибудинковій території по вулиці Європейській розпочалося будівництво «Іспанського парку». Ця назва поки що умовна, адже остаточну визначать ближче до відкриття. Деталями проекту поділилася уманська художниця та громадська активістка Одарка Дьома-Пісна. Зокрема розповіла, що відкриття парку планується у жовтні. Тоді ж буде представлена повна назва новоствореної рекреаційної зони, яку незабаром засадять молодими саджанцями.
Цікаво, що два роки тому тут відкрили скульптуру «Материнський інстинкт», яку створив іспанець Карлос Гарсія Лаос. Він особисто був присутній на церемонії відкриття. Митець приїжджав до Умані на запрошення Одарки Дьоми-Пісної.