Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Цей білий ошатний будинок з округлими архітектурними формами, що знаходиться через дорогу від Корпусного парку в Полтаві видно здалеку. Як і будівлі Поштамту, Полтавської міської ради. Донедавна в ньому був кінотеатр ім. І. П. Котляревського, потім у приміщенні й навколо нього з’явилися казино, офіси, більш капітальна прибудова. Хоча у будинку славне історичне минуле.
Його звели у 1810 році як Будинок Дворянського зібрання. У 1880-х роках у його стінах давали концерти Модест Мусоргський, Антон Рубінштейн, Петро Чайковський, Олександр Скрябін, Сергій Рахманінов, Федір Шаляпін, виступала художниця Марія Башкирцева. У 1960-х колишній Будинок Дворянського зібрання включили до списку пам’ятників архітектури Української РСР, пізніше – до списку пам’яток місцевого, національного значення.
Але на якомусь історичному відрізку з історичної будівлі зробили таку собі торгову «точку». Ще й місцями облуплену.
Небайдужі полтавці, депутати стукали в усі владні двері та вимагали очистити пам’ятку від самовільних прибудов. І свого досягли. Нещодавно Господарський суд Полтавської області зобов’язав власника товариства, яке орендує історичну будівлю, звільнити її від прибудобудов.
Звичайно, підприємець чи підприємці, які вже витратили чимало коштів на це будівництво, не здаються та подають зустрічний позов. Але оскарження рішення Господарського суду розтягнеться у часі, а поки цим приміщенням не можна користуватися. І хоч у цій історії зарано ставити крапку, але міська влада налаштована рішуче щодо повернення будівлі її історичного статусу. І, треба сподіватися, її первісного вигляду.