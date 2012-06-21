Українські козаки почали носити шаровари у 1730-х роках.
До цього вони носили вузькі штани, схожі на сучасні, каже історик Кирило Галушко, засновник проекту «Історичний фронт: Лікбез».
«Всі думають, що козаки ходили у червоних шароварах та вишиванках. Але весь цей стандарт був створений українським театром кінця 19 – початку 20 століття. Це були стилізовані речі під ті образи, які були знайомі людям. Але козаки Хмельницького у шароварах не ходили. Їх штани були схожі на ті вузькі джинси, в яких ходять сучасні підлітки», – каже він.
Слово «шаровари» присутнє у деяких українських перекладах творів картографа Гійома де Боплана. В оригіналі він вжив слово «кальсони». Кирило Галушко звертає увагу, що козаки ніколи не билися гопаком. Вони змагалися мушкетами.
«Якби сучасні «майстри бойового гопака» дізналися, у яких чоботах насправді ходили козаки, вони б не стрибали по деревам», – каже історик.