У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відкрили спільну виставку закладу та Державного архіву області «Миколаїв і Чорноморський флот у добу Української революції (1917—1919 роки)». В основу документальної частини покладено папери з фондів Державного архіву Миколаївської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Державної наукової архівної бібліотеки. А музейну частину становлять предмети з кораблів, світлини, картини з фондів Миколаївського музею суднобудування і флоту.
Укладач документальної частини виставки директор Держархіву Миколаївської області доктор історичних наук Лариса Левченко почала працювати над тематикою історії флоту та дотичних до нього структур понад 20 років тому. Її науковий здобуток — численні статті, дисертація «Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство (1805—1900 рр.)», монографія «Чорноморський центральний військово-морський архів: 1794—1934 рр.».
Сферою наукових інтересів укладача музейної частини виставки завідувача Миколаївського музею суднобудування і флоту кандидата історичних наук Тетяни Мітковської стала гідрографія. Нещодавно вона успішно захистила дисертацію «Розвиток гідрографії в Північному Причорномор’ї у ХІХ — на початку ХХ ст.».
Організатори виставки поставили перед собою складне завдання: знайти відповідні документи та експонати для музейно-архівної виставки про події на флоті в період Української революції 1917—1921 років. Лариса Левченко розпочала пошуки ще 2016-го у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та фондах Державної наукової архівної бібліотеки, на підставі яких було реконструйовано події на Чорноморському флоті й суднобудівних заводах у Миколаєві. Тетяна Мітковська розшукувала автентичні предмети, світлини, картини, що відображали епоху й події.
Організатори сподіваються, що миколаївці й гості міста знайдуть відповіді на багато запитань, адже донедавна цей період історії міста замовчували, а документальні свідчення були невідомими.