У Тернополі пів року тому започаткували проєкт «Історії тих, хто бачить серцем». Це вияв щирої душі та уваги до незрячих і слабозорих діток. Задум виник у письменниці й казкознавиці Ірини Мацко. Свого часу вона заснувала креативну студію «ІРИска», яка стала організовувати дозвілля дітей, проводити майстер-класи, розвивати творчі здібності хлопчиків і дівчаток.
Допомагати втілювати соціальну і творчу ініціативу «Історії тих, хто бачить серцем» пані Ірині взялася команда однодумців, людей доброї волі. Спочатку вирішили написати казку. Як каже письменниця, поцікавилася в діток, яких персонажів хотіли б створити, якою мала б бути головна героїня й найважливіше — яку проблему треба порушити у творі. Зійшлися на думці, що найгірше людське почуття — байдужість.
Так Ірина Мацко разом з батьками та братиками й сестричками слабозорих і незрячих дітей творила історію-казку «Соломійка в країні Байдужості». Цікаво, що в це графство залетів янголик. Персонаж з’явився в казці завдяки майстер-класам з виготовлення ляльки-мотанки, які з малечею проводила тернопільська умілиця Людмила Павлова.
«Хотіли не лише складати казку, а й організувати такі заняття, щоб хлопчики й дівчатка могли щось творити власноруч», — розповідає Ірина Мацко. Отож під час майстер-класів разом і витворили янголика.
Майже 20 дітей узяли участь не лише у написанні казки, а й в її озвучуванні. Тепер цю вигадану дивовижну історію видадуть окремою книжкою, до того ж шрифтом Брайля. Її репрезентуватимуть згодом. Нині її представили як аудіовидання. Разом з лабораторією Medialab Ternopil під керівництвом Оксани Ратушняк маленькі й дорослі тернополяни записали Хрестоматію сучасної дитячої української літератури для учнів 3—4 класів. Цей аудіопідручник презентували в Тернопільській центральній бібліотечній системі.
Ці аудіокнижки, які записали в межах проєкту «Історії тих, хто бачить серцем», подарують бібліотекам обласного центру, з’являться вони і в інтернеті.