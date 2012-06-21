Пензлю і різцю українського художника Івана Фізера належить понад 1000 творчих робіт. Він майстер у всьому: пластиці й графіці, малярстві й сницарстві. Серед найвідоміших творів «Господар гір», «Покіс», «Ватра», «Оранта», «Велет-гора», «Данило Нарбут», «Пересторога», «Пращур». Видатний художник і скульптор наполегливо навчає молодь, веде просвітницьку та організаторську роботу — він доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, голова Черкаської обласної організації Національної спілки художників України. За його навчальними посібниками студенти оволодівають основами малярської майстерності.
Скульптурами й полотнами митця милуються люди в парках і скверах, бачать їх у церквах, на численних персональних виставках, їх зберігають у музеях, а також у приватних колекціях, зокрема й за кордоном. Репродукції творів майстра можна знайти у багатьох мистецьких каталогах. З нагоди Дня Соборності України Іванові Фізеру присвоєно звання «Народний художник України». Відповідний указ з’явився на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.