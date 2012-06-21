За останню добу найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано на Івано-Франківщині – 38, у Дніпропетровській області – 26, Чернівецькій – 26, Київській – 23. Загалом найбільше хворих у Чернівецькій області – 273, у місті Києві – 256 підтверджених випадків, на Івано-Франківщині – 198, на Тернопільщині – 168. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Найбільше тестувань проводиться в Києві, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Приріст підтверджених випадків порівняно з попередньою добою – 14%. Найбільша вікова група тих, хто захворів – 55% жінок. Летальні випадки серед людей віком від 60 років становить 60%, віком від 50 років – 84,6%. Понад 82% – люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинними, цукровим діабетом, новоутвореннями, захворюваннями нирок і легень.
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«Урядового кур’єра»