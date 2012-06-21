За останню добу найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано на Івано-Франківщині – 44, у Чернівецькій області – 27, Києві – 19. Загалом найбільше хворих у місті Києві – 253 підтверджені випадки, Чернівецькій області – 247, на Івано-Франківщині – 160. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Приріст підтверджених випадків порівняно з попередньою добою – майже 13%. Вікова група – 54,2 жінок.
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