Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Шосткинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги на Сумщині неухильно зміцнює матеріально-технічну базу.
Нещодавно амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селах Івот та Миронівка одержали новенькі автомобілі Рено Дастер, які відповідають не тільки вимогам Міністерства охорони здоров’я, а й запитам та потребам місцевого населення.
За словами головного лікаря Шосткинського районного центру ПМСД Ольги Пурис, у районі низька густота населення, через що у пікові епідеміологічні сезони доводиться долати чималі відстані. А старому транспорту – років і років, ресурс давно вичерпався, через що виникали труднощі з оперативним наданням медичної допомоги. Тепер же у лікарів колеса з підвищеною прохідністю.
Вартість обох автівок – 1,082 мільйона гривень, з яких мільйон виділив обласний бюджет – решта спільне фінансування з місцевого бюджету.