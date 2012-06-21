Із 08:00 21 вересня до 26 жовтня у зв’язку з капітальним ремонтом просп. Правди буде закрито рух транспорту від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка. Про це повідомили в КК «Київавтодор».
На період ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься за маршрутом: вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Маршала Гречка.
Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
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