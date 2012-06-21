Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Але цей дозвіл стосується виключно кіосків, що знаходяться за межами ринків. До того ж, хліб продаватимуть виключно у заводських упаковках. Також із 27 квітня запрацюють ремонти взуття та ключів. Таких пунктів небагато, і це не проблема з точки зору скупчення людей. Порушувалося питання торгівлі пресою та тютюновими виробами, — але більшість не підтримала цього», — коментує міський голова Рівного і прихильник закриття ринків Володимир Хомко.
До речі, періодику в Рівному можна придбати лише у відділеннях «Укрпошти» (і вона там не залежується), а цигарки — в супермаркетах.
Оскільки Провідну неділю перенесено, кладовища зачинені для відвідування, їх у вихідні охоронятимуть і моніторитимуть із квадрокоптерів. «Заходів на 9 Травня теж, зрозуміло, не буде. Навіть у Москві, як бачите, скасували парад», — додає Володимир Хомко.