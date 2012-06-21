У році, що минув, на обліку районних центрів зайнятості Запорізької області перебувало 1208 внутрішньо переміщених осіб, 1076 з них мали статус безробітних. Усі вони отримали належну допомогу, а також весь спектр соціальних послуг, передбачених чинним законодавством.
За даними Запорізького обласного центру зайнятості, працевлаштовано 348 ВПО, а за направленням служби зайнятості — 292. З них вісім — через компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску, а також витрат на оплату праці — 39. Ще 89 переселенців узяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації пройшли ще 97 осіб із числа внутрішньо переміщених, 98,9% з них працевлаштовано після закінчення навчання.
Окрім професійно-інформаційних та консультаційних семінарів сприяння активному пошуку роботи, тривають виїзні акції в модульному містечку Запоріжжя, де живуть переселенці зі сходу України. На них ведуть консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань працевлаштування ВПО.
Фахівці центрів зайнятості надають інформацію, консультації та організовують навчання для тих, хто бажає реалізовувати проекти за участі міжнародних донорів. Налагоджена співпраця з Міжнародною організацією з міграції. У 2017 році розпочато проект «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб і постраждалого від конфлікту населення в Україні». Він передбачає надання двох видів грантів: для самозайнятості та розвитку мікропідприємництва. До участі у проекті залучено безробітних, які хочуть розпочати власну справу.
На базі Запорізького обласного центру зайнятості відбулася презентація проекту «Гранти для роботодавців. Створення робочих місць для ВПО», проведена Благодійним фондом «Карітас Харків». У ній узяли участь роботодавці Запоріжжя, які мають бажання та змогу для залучення переселенців до розвитку економіки регіону. Також в центрах зайнятості області постійно проводять дні відкритих дверей з питань працевлаштування соціально уразливих категорій громадян.