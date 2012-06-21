Як відомо, Черкаси залишалися в Україні єдиним містом, де сесія міської ради не ухвалила бюджету на нинішній рік. Лише 29 січня після кількох годин емоційного обговорення та суперечок депутати таки зробили це. За документ із п’ятої спроби проголосували 22 міські обранці, ще 12 утрималися й один висловився проти. Вони підтримали проект головного кошторису з правками постійних комісій. Утім, без урахування пропозицій, що стосувалися бюджету розвитку. Перед цим депутати двічі провалили голосування за склад виконавчого комітету, запропонований міським головою Анатолієм Бондаренком. Більшість депутатів під час голосування утрималася.
На думку Анатолія Бондаренка, частина депутатського корпусу свідомо саботувала прийняття бюджету. Ухвалений документ він називає компромісним.
— Жоден бюджет, напевно, не може бути досконалим. Але, судячи з усього, частина депутатів навіть не збиралася голосувати за нього. Розподіл коштів за бюджетом розвитку ми ще продовжимо обговорювати.
Голосування відбувалося під пильним оком громадських активістів та АТОвців, які прийшли на сесію. Під час розгляду проекту рішення обранців не хотіли випускати із сесійної зали. За словами Анатолія Бондаренка, у міській раді триває штучне політичне протистояння. Він вважає, що в господарську діяльність міста втручається велика політика. Фактично півтора місяця виконком був паралізований. А отже, не ухвалювали важливих для всієї громади міста рішень. Наслідки такого політичного шантажу та маніпуляцій кожен житель міста бачить на власні очі.
Після ухвалення бюджету міста депутат Павло Карась запропонував звернутися до Верховної Ради України з пропозицією про розпуск Черкаської міської ради та проведення дострокових виборів. Більшістю голосів депутати підтримали цю пропозицію. Варто нагадати, що раніше міський голова Анатолій Бондаренко вже звертався листом до Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень міської ради, оскільки цей орган приймає рішення всупереч Конституції та законам України. Наступні, чергові вибори до міської ради мали відбутися у Черкасах 2020 року.