Для створення цієї дивовижної моделі використовували деталі з Lego Technic: у серії були різноманітні шестерні, стрижні та інші предмети, за допомогою яких можна побудувати складні технічні пристрої.
Творці використовували понад мільйон деталей 339 різних типів, 58 з них виготовили спеціально для цієї моделі авто. При цьому створення Lego-автомобіля обійшлося без клею. У самій компанії Lego кажуть, що їх автомобіль теоретично може розганятися до 30 км / год.
Оригінальний Bugatti Chiron - гіперкар компанії Bugatti, офіційно представлений в 2016 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»