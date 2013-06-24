Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Грегорі Гайєттом, віцепрезидентом банку Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками банку. У зустрічі також взяли участь заступники міністра фінансів Ольга Зикова та Олександр Кава, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили стан реалізації поточного портфеля проєктів ЄБРР у державному та приватному секторах, а також пріоритети подальшого фінансування, зокрема підтримку енергетичної системи України. Окрему увагу було приділено реформуванню інфраструктури ринку капіталу, корпоративному управлінню державних банків та реформі управління державними інвестиціями (PIM).

«Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад 9 мільярдів євро у відновлення критично важливої інфраструктури. Ми щиро цінуємо цю підтримку та очікуємо на подальше поглиблення співпраці, зокрема посилення операційної спроможності банку в Україні 2026 року», — наголосив Сергій Марченко.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню стабільного проходження опалювального сезону. У 2022—2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу, з яких 770 млн євро було мобілізовано 2025­го, зокрема 500 млн євро — під гарантії Європейської комісії та 270 млн євро — як відновлювальну кредитну лінію відповідно до підписаних угод — під державні гарантії. Також обговорено можливість спрямування 160 млн євро для закупівлі газу найближчим часом.

Сторони розглянули можливі інструменти підтримки фінансової стійкості підприємств із державною участю, а також плани приватизації державних банків.

Грегорі Лоуренс Гайєтт підтвердив готовність ЄБРР і надалі підтримувати відновлення України та підкреслив, що Україна залишається одним з головних пріоритетів для інвестицій банку.

Нагадаємо, ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державних підприємств, а також відновлює інфраструктуру, підтримує мікро­, малі та середні підприємства та здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.

Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 23 млрд євро. Нині портфель чинних проєктів ЄБРР у державному секторі України налічує 17 на загальну суму 3,3 млрд євро. Понад 1,7 млрд євро з цієї суми було залучено останніми роками переважно на підтримку енергетичного сектору (1,3 млрд євро) та транспорту (400 млн євро).

Джерело:

Міністерство фінансів