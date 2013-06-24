Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Грегорі Гайєттом, віцепрезидентом банку Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками банку. У зустрічі також взяли участь заступники міністра фінансів Ольга Зикова та Олександр Кава, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
«Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад 9 мільярдів євро у відновлення критично важливої інфраструктури. Ми щиро цінуємо цю підтримку та очікуємо на подальше поглиблення співпраці, зокрема посилення операційної спроможності банку в Україні 2026 року», — наголосив Сергій Марченко.
Окрему увагу сторони приділили забезпеченню стабільного проходження опалювального сезону. У 2022—2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу, з яких 770 млн євро було мобілізовано 2025го, зокрема 500 млн євро — під гарантії Європейської комісії та 270 млн євро — як відновлювальну кредитну лінію відповідно до підписаних угод — під державні гарантії. Також обговорено можливість спрямування 160 млн євро для закупівлі газу найближчим часом.
Сторони розглянули можливі інструменти підтримки фінансової стійкості підприємств із державною участю, а також плани приватизації державних банків.
Грегорі Лоуренс Гайєтт підтвердив готовність ЄБРР і надалі підтримувати відновлення України та підкреслив, що Україна залишається одним з головних пріоритетів для інвестицій банку.
Нагадаємо, ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державних підприємств, а також відновлює інфраструктуру, підтримує мікро, малі та середні підприємства та здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.
Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 23 млрд євро. Нині портфель чинних проєктів ЄБРР у державному секторі України налічує 17 на загальну суму 3,3 млрд євро. Понад 1,7 млрд євро з цієї суми було залучено останніми роками переважно на підтримку енергетичного сектору (1,3 млрд євро) та транспорту (400 млн євро).