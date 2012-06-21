У приміщенні літературного музею імені Уласа Самчука в Рівному ще ніколи не було стільки дітей, серед яких навіть немовлята. Сюди привезли їх мами, щоб долучити до унікального проєкту — вишити уривок із трилогії Уласа Самчука «Волинь». Усе роблять під пильним оком майстра народної творчості Олени Медведєвої, яка створює унікальні вишиті книжки. Зокрема вишиває українських класиків Івана Франка, Тараса Шевченка, Ліну Костенко. Її 10-кілограмове вишите Євангеліє вписано у Книгу рекордів України, а власний вишитий шрифт офіційно запатентовано. Тож зрозуміло, що пропустити нагоду поспілкуватися з майстринею мами, яких об’єднав проєкт «Пузата мама», не могли.
— Такої кількості немовлят у нас ще не було. Провели час весело й цікаво. І кава із французького порцелянового горнятка смакувала по-особливому. Добра й достатку матусям та їхнім родинам! — бажає Олена Медведєва.
Погодьтеся, нечасто буває, коли дітлахи з молоком матері вбирають у себе дух музею, історію й культуру рідного краю. Адже наш земляк Улас Самчук, якого справедливо називають Волинським Гомером, — письменник світової величини. Найвидатніші його твори — трилогія «Волинь» і перший роман про Голодомор «Марія». До слова, вишивали в листопадові дні, коли вшановують пам’ять жертв Голодомору.