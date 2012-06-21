Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Органи соцзахисту Полтавщини багато зробили для наближення соціальних послуг до населення області. Створили 35 філій територіальних центрів які, крім послуг, надають нові робочі місця. Зокрема в Миргородському районі створили 6 філій та 15 додаткових робочих місць. В області працюють соціальні таксі. За перше півріччя поточного року вони надали послуги 1500 особам з інвалідністю. Крім того, за виділені з обласного бюджету 2,5 мільйона гривень придбали обладнані підйомниками спецавтомобілі у Гадяцькому, Новосанжарському, Машівському, Чутівському районах і Пришибській ОТГ.
«Ми активно працюємо з усіма ОТГ. Найприємніша форма надання соцпослуг – територіальні центри соціального обслуговування, які мають необхідну матеріально – технічну базу. Ще одна форма обслуговування, яку запровадимо з наступного місяця, – обслуговування з одночасного надання соціальних і медичних послуг. Таку форму запровадимо у віддалених селах. Для цього в нас є пересувні комплекси. А в перспективі запроваджуватимемо й нові види соцпослуг», – прокоментувала директор департаменту праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко.