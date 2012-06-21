Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
До чотирилапих поліцейських приєдналось цуценя Бельгійської вівчарки Малінуа на прізвисько Енар.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, молодому псу лише 1,5 місяці. Він народився у розпліднику в Рівненській області та за сприяння керівника поліції Закарпаття Романа Стефанишина та начальника Кінологічного центру ГУНП в Закарпатській області Олександра Лазара, буде служити у поліції Луганщини. Попереду в нього довгий період навчання, по закінченні якого Енар приступить до виконання своїх службових обов’язків.
Як вже писав «Урядовий кур'єр», роботу Кінологічного центру поліції у Сєверодонецьку довелося починати з чистого аркуша, бо майже сорок службових собак, які несли службу до початку АТО, залишилися в окупованому Луганську.
«Малінуа – це чудова порода собак, яка має феноменальну пам'ять, легко навчається будь-яких прийомів і здатна працювати не звертаючи уваги ні на яку погоду. Тож таке цуценя – добре поповнення чотирилапих поліцейських Луганщини», - зазначив керівник Кінологічного центру поліції Луганської області Володимир Соловйов.