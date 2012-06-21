Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Керівники борошномельного заводу «Мовер Міл», що у Кривих Колінах Тальнівського району на Черкащині, передали 1,5 тонни борошна найвищого ґатунку у заблоковану через епідемію коронавірусу Кам’янку. Нагадаємо: у Камʼянці — найбільший в області спалах захворюваності на коронавірус. В’їзд та виїзд із міста обмежено. Тому так важливо підтримати його жителів.
Підприємці одразу ж відреагували на прохання керівника облдержадміністрації Романа Боднара — допомогти ізольованій Кам’янці. Борошно від засновника заводу «Мовер Міл» Володимира Мовчана та цукор від голови Всеукраїнської аграрної ради Андрія Дикуна доставили жителям заблокованого міста. Вдячні камʼянчани подякували підприємцям та голові облдержадміністрації за підтримку та допомогу у такі скрутні часи.