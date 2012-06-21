Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив підтримку створенню меморіального комплексу на честь жертв Бабиного Яру в Києві і наголосив на важливості збереження історичної пам’яті, щоб не допустити повторення помилок у майбутньому. Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC), яка на початку лютого відвідала Ізраїль, повідомляє прес-служба BYHMC.
Реувен Рівлін розповів, що нещодавно відвідав Салоніки, щоб разом з прем’єр-міністром Греції закласти наріжний камінь нового музею Голокосту. «Існує багато символічних місць, пов’язаних з усіма подіями, що випали на долю єврейського народу протягом останніх двохсот років, і особливо під час Голокосту. Зокрема це Салоніки, Бабин Яр і, зрозуміло, Варшавське гетто та концентраційні табори», — сказав президент Ізраїлю. За його словами, сучасне покоління «не знає точно, що всюди відбувалося» під час Голокосту. І дуже важливо, щоб у світі не забували, що Голокост є віхою в історії єврейського народу, а «Бабин Яр — те, про що слід пам’ятати, бо це те, що ми пережили як нація».
Як повідомляв «УК», Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» — це некомерційна освітня організація, мета діяльності якої полягає в документуванні та увічненні пам’яті про Голокост, зокрема про Бабин Яр, де 29—30 вересня 1941 року фашисти розстріляли понад 30 тисяч київських євреїв. Меморіальний центр мають відкрити до 80-х роковин трагедії — у 2021 році. Проект фінансуватимуть за рахунок пожертв громадських організацій та окремих громадян.
Наглядова рада зі створення меморіального центру має підтримку Київського міського голови Віталія Кличка. До її складу входять також головний равин України Яків Дов Блайх, лідер рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський, екс-сенатор США Джо Ліберман, українські бізнесмени. Очолює наглядову раду меморіального центру відомий радянський дисидент і ізраїльський політик Натан Щаранський.
Вже визначено територію майбутнього меморіалу. Під неї відведено дві ділянки: на одній буде розташований музейно-меморіальний комплекс (її площа становить приблизно 22 тисячі квадратних метрів). Друга ділянка — це паркова зона, яка стане продовженням меморіалу (вона займає майже 55 тисяч квадратних метрів). Нині триває розроблення концепції майбутнього центру. «З огляду на тенденцію до загострення екстремізму в сучасному світі наша мета — створення не лише центру, а також і простору, що формуватиме свідомість, з якою повторення трагедії Другої світової війни стане неможливим», — заявив директор BYHMC з міжнародних зв’язків Марек Сівєц. Меморіальний центр стане також дослідницьким центром з вивчення й документування злочинів Голокосту, здійснених на території України та Східної Європи.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»