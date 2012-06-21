Ізраїль успішно запустив у космос розвідувальний супутник нового покоління «Офек-16».
Як поінформували в міністерстві оборони країни, пуск був здійснений з бази «Пальмахим» у центрі країни, для чого маршрути всіх літаків були перебудовані.
«Запуск здійснили надзвичайно успішно, супутник був виведений на орбіту. Тепер космічний апарат виконує свою місію на орбіті, і ми вже змогли зловити стійкий сигнал в наземному центрі управління авіапромислового концерну IAI, що говорить про те, що супутник працює відповідно до плану" , – цитують бригадного генерала Шломі Судрі іноземні ЗМІ.
Як очікується, перші фотографії із супутника будуть отримані через тиждень.
За словами міністра оборони Ізраїлю Бені Ганц, цей запуск є видатним досягненням ізраїльської оборонної промисловості.
Ніяких подробиць про місію супутника «Офек-16» Тель-Авів не розкрив. Відомо лише, що він буде діяти у взаємодії з іншими космічними апаратами, запущеними Ізраїлем раніше. Як припустили місцеві ЗМІ, «Офек-16» може бути задіяний для спостереження за Іраном.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»