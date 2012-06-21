Вчені з ізраїльської фармацевтичної компанії Accelerated Evolution Biotechnologies заявили, що через рік у них з'явиться вакцина від раку. Нові ліки не матимуть побічних ефектів і протипоказань.
Голова ради директорів Ден Арідор заявив, що процес лікування буде займати кілька тижнів, а результати стануть помітні з першого дня застосування. Він також додав, що вакцина буде дешевшою за існуючі ліки від раку.
Новий препарат отримав назву MuTaTo. Він складається з комбінації пептидів і токсину, які ізолюють ракові клітини і виводять їх з організму.
Завдяки тому, що у вакцині використовуються три види пептидів, токсин потрапить точно в ціль і знищує заражену ділянку.
Вчені також з'ясували, чому сучасні ліки від цієї хвороби не працюють. Справа в тому, що їх створюють для того, щоб боротися з кожним видом раку окремо, в результаті чого клітини мутують, а препарат стає неефективним.
Наразі препарат MuTaTo пройшов дослідження тільки в лабораторних умовах, тому знаходиться на стадії розробки. Зараз фармацевтична компанія займається патентом на нові ліки. Потім їй буде необхідно отримати дозволи на нові експерименти, і тільки після цього ліки стануть доступним для всіх.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»