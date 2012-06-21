Це вдалося довести вченим з університету штату Мен в ході перехресного дослідження. Вони залучили до роботи різних людей – від завзятих курців до успішних спортсменів. Вчені зняли з учасників необхідні показники і провели базові лабораторні аналізи, а також зібрали інформацію про харчові переваги добровольців.
Як вдалося встановити, ті з учасників дослідження, які вважали за краще молочну продукцію в якості регулярного елемента раціону, мали відмінні показники здоров'я органів, в першу чергу, серця. Якщо учасники заявляли про споживання йогуртів та іншої «молочки» і овочів, фруктів, горіхів і риби в кількостях, які перевищують норму, то виявлялося, що саме ці люди мають найкращі медичні показники. Крім того, деякі з добровольців стали вести більш здоровий спосіб життя, коли в їх раціон увійшла «молочка», яка ніби змусила їх змінитися, відзначається вченими.
Однак дослідники не можуть пояснити причинно-наслідковий зв'язок. Додаткового вивчення потребує і вплив відсутності молочних продуктів в раціоні на організм, наприклад, при непереносимості лактози.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»