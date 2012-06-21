Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У другу міську клінічну лікарню Полтави привезли громадянина, в якого вдарила блискавка. Лікарі діагностували у 54-річного чоловіка термічні опіки 1 –го ступеня передньої стінки грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму. Постраждалий – житель Подільського району Полтави. Блискавка в нього вдарила у селі Давидівка під Полтавою.
Це вже не вперше цьогоріч небесна стріла влучає у людей на території області. Місяць тому у Кобеляцькому районі 51-річного місцевого жителя вбило блискавкою.
Майже тропічні зливи та спекотна погода зробили дратівливими й плазунів. Цього літа від них на Полтавщині постраждали близько десяти громадян. Причому гадюки, а це переважно вони нападають на людей, зараз активні і в полі, і в лісі, і біля водойм.