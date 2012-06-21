Стильні чоловічі та жіночі образи вдало доповнюються оригінальними за формою годинниками, каблучками, браслетами, сережками чи кулонами з ланцюжками. При їх покупці обов'язково враховуються умови використання, особисті смаки та естетичні переваги людей. Сучасні виробники пропонують різноманітні аксесуари, які відрізняються кольоровими відтінками та якістю використаних матеріалів.

Переваги придбання каблучки зі вставками з діамантів

Купити чи продати каблучку з діамантом (Київ) можна в спеціалізованому ломбардному закладі VIPGOLD. Для цього попереднього проводиться оцінка виробу за допомогою професійних незалежних експертів. Ювелірні прикраси з діамантами – це один з основних показників високого статусу людини та її іміджу. Такий статус утримується протягом століть. Каблучки з прозорими блискучими вставками можуть бути:

♦ класичні;



♦для заручин;



♦ обручки.

Їх вартість залежить від розміру, проби металевого сплаву, ваги та якості обробки діамантових декоративних вставок.

Діамантова каблучка – поєднання краси та довговічності

При виборі каблучки з діамантом варто звертати увагу на чистоту каменю. Декоративні вставки досить часто мають різні вкраплення, які виявляються у вигляді помутніння чи тріщин. Кожна прикраса має заводську етикетку, на якій вказуються всі параметри діаманту: тип огранки, вага, чистота мінералу. Найбільш цінним вважається прозорий діамант. Хоча багато споживачів віддають перевагу придбанню ювелірних виробів з камінцями, що відрізняються різноманітними кольоровими відтінками. Досить рідкісним вважається чорний діамант.

Продаж каблучок з діамантами здійснюється на сайті VIPGOLD за гарними для продавця цінам. У переліку ювелірної продукції є великий вибір прикрас, які були здані їх попередніми власниками. Усі вироби проходять попередню перевірку професійними спеціалістами, які встановлюють їх справжність та вартість.

При виборі ювелірних прикрас з діамантами рекомендується звертати увагу на тип обробки каменів. Вона може бути сучасною, старовинною та змішаною. Форма декоративної вставки буває у вигляді овалу, сердечка, каплі чи невеликого прямокутника. Грані на камінцях відіграють роль мініатюрних дзеркал. Навіть маленький порух змушує їх відображати світло по-різному. При покупці каблучки рекомендується роздивитись її при розсіяному, природному та змішаному світлі.