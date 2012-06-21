Новий Регламент Кабінету Міністрів міститиме досконаліший алгоритм схвалення рішень, заявив Міністр КМУ Олександр Саєнко. За його словами, ця процедура потребує вдосконалення. Відомство розробляє проект акта й надсилає його на погодження, а у відповідь отримує правки та зауваження інших відомств. Де-факто посадовці працюють з уже готовим нормативно-правовим актом, а дискусія відбувається виключно між юридичними особами. Удосконалення механізму безпосередньо вплине на якість урядових рішень. Кожну ініціативу розроблятимуть відкрито, вона проходитиме всі процедури аналізу політики, консультацій з головними учасниками того чи того ринку. Згодом розроблятимуть нормативно-правові акти.
«Я розраховую на схвалення Регламенту Кабінету Міністрів у першому кварталі 2018 року. Ми хочемо винести схвалення політичних рішень на перший план, а підготовку нормативно-правових актів зробити технологічнішим процесом, який здійснюватиметься в електронному вигляді», — цитує слова Олександра Саєнка служба Міністра Кабінету Міністрів.