Кабінет Міністрів України заснував п’ять державних іменних стипендій кращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної сотні. Як передає агентств «Інтерфакс-Україна», відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед прийнятих Урядом на засіданні без обговорення.
Згідно з інформацією агентства, стипендії присуджуватимуть за відчутний внесок у розвиток демократичних і гуманістичних цінностей у галузі науки і освіти, зміцнення міжнародного авторитету України.
Загалом щорічно визначають по п’ять стипендіатів для п’яти стипендій, які носять імена: Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка і Юрія Поправки.
Міністерству освіти і науки доручено спільно з Міністерством фінансів у тримісячний термін розробити і подати до Кабміну положення про ці стипендії.
Передбачається, що стипендії виплачуватимуть у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних терміном на рік.