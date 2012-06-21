Президент Петро Порошенко зустрівся і поспілкувався з кадетами ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою.
«Мені дуже приємно сьогодні бути серед вас, серед майбутнього України — кадетів, які ухвалили для себе рішення присвятити життя службі в Збройних силах України або, може, й у Службі розвідки (зустріч відбулася наступного дня після відзначення професійного свята СЗР. — Ред.). Це дуже відповідальний, нелегкий і непростий вибір, але дуже почесний», — зазначив глава держави, додавши, що нині армія та розвідка мають високий рівень довіри українців.
Петро Порошенко зауважив: надзвичайно важливо, щоб в українську армію і розвідку приходили високопатріотичні, високовмотивовані хлопці й дівчата з дуже добрими знаннями та високими оцінками.
Кадети розповіли про навчання, вподобання та види спорту, якими займаються: тенісом, військовим семиборством, рукопашним боєм, бойовим самбо.
«Ви маєте тверду підтримку Президента, підтримку українського народу і постійне піклування про те, щоб ваше прагнення служити Україні було найкращим і найефективнішим чином реалізоване. Дякую вам за ваш вибір і прошу бути достойними вашого вибору та вашої держави. І щасливого вам майбутнього», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
На пам’ять про цю зустріч вихованці Кадетського корпусу вручили Президентові значок — військову відзнаку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»