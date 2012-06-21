Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно із змінами до бюджету Полтави на 2018 рік, які на сьогоднішній сесії Полтавської міськради мають внести депутати, на проект консервації будівлі Кадетського корпусу виділять 1,5 мільйона гривень. На думку депутата Юліана Матвійчука, цих коштів повинно вистачити на те, щоб замінити дах, вікна та встановити огорожу.
У лютому 2016 року начальник управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому Володимир Годня повідомляв, що за проектом «Міськбудпроекту» відновлення фасаду Кадетського корпусу та його консервація обійшлися б місту в 14 мільйонів гривень. Вартість повної реконструкції за цінами 2013 року сягала 150 мільйонів гривень. Два роки тому вартість розробки проектно-кошторисної документації обійшлася б місту в майже 600 тисяч гривень.
Нещодавно Полтавський міський голова Олександр Мамай на прес-конференції заявив, що коштів, які на найближчій сесії виділять на Кадетський корпус, повинно вистачити і на проект, і на ремонти. Наразі місто планує відремонтувати фасад та дах історичної будівлі, законсервувати та поставити охорону. Орієнтовно роботи з консервації розпочнуть у вересні.