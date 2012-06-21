Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївська обласна служба зайнятості та АТ «Миколаївгаз» організували зустріч миколаївських безробітних з роботодавцем. Наразі «Миколаївгаз», маючи у штаті півтори тисячі працівників відчуває кадровий голод. Вільними є майже 150 вакансій, серед яких інженерно-технічні працівники, слюсарі, електрозварювальники.
Як повідомила менеджерка з персоналу АТ «Миколаївгаз» Тетяна Яцко, підприємство гарантує своїм працівникам офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та достойну зарплата. Обласний центр зайнятості запросив на зустріч саме тих шукачів роботи, які можуть підійти під вказані вакансії. Такі зустрічі дають позитивні результати. За останні 17 років «Миколаївгаз» подавав 1426 вакансій і на кожну другу з них знайшов собі спеціаліста саме завдяки службі зайнятості.