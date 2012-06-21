За підсумками 2017 року загальний обсяг надходження прямих іноземних інвестицій в Херсонську область склав 216,9 мільйонів доларів США, що на 15,6 мільйонів, або на 7,7%, більше відповідного показника, зафіксованого на початок минулого року. У розрахунку на одну особу населення області він становив 205 доларів США. У розрізі міст та районів найбільші показниками обсягу прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком залишаються у місті Каховка (33%), Херсон (30%), Олешківському (12%) та Скадовському районах (11%).
Про це йшлося на підсумкові колегії Херсонської облдержадміністрації. Директор Департаменту інвестиційної та промислової політики Тетяна Ужвій зазначила, що основним критерієм успішності здійснення інвестиційних проектів є загальний обсяг надходження прямих іноземних інвестицій у Херсонську область. Чиновник рекомендувала головам районних державних адміністрацій ретельно супроводжувати проекти й інвесторів у реалізації їхньої діяльності та реєструвати проекти саме на території того району, де вони реалізовуватиметься. Це, за її словами значно впливатиме на темп зростання показників економічної спроможності територій Херсонщини. Також керівник Департаменту нагадала, що задля реалізації інфраструктурних проектів не слід забувати можливість брати участь у грантових програмах та отриманні міжнародної технічної допомоги.