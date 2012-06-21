4 січня в Службі порятунку Каховського району Херсонської області відбулася врочиста постановка в оперативний розрахунок майна, придбаного за Міською цільовою комплексною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру на 2016—2019 роки.
У 2017 році за Міською цільовою комплексною програмою надано субвенцію в обсязі 507 тисяч гривень на забезпечення безпеки населення. За ці кошти для місцевої рятувальної служби придбано човен і відповідне спорядження для проведення рятувальних робіт на водних об’єктах. Також закуплено пожежно-рятувальні апарати на стисненому повітрі, радіостанції із зарядними пристроями та набір «розтяжки гідравлічні» (пристрій для рятування людей у випадку ДТП та з-під завалів).
Каховські рятувальники сподіваються на подальшу співпрацю з міською громадою та владними структурами щодо реалізації схожих проектів.
Галина ЛИСЕНКО
для «Урядового кур’єра»