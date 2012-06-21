Вийшов у світ сувенірний календар «Мій Миколаїв-2020», який створили самі миколаївці. У листопаді департамент міського голови оголосив конкурс, під час якого протягом тижня городяни надсилали найкращі світлини з краєвидами міста, пейзажами в цікавих ракурсах, визначними місцями. Усього надійшло 474 фотографії від 40 конкурсантів. Організатори обрали найкращих 11 фотографів, серед яких професіонали й аматори. Це Олександр Буліч, Денис Сісін, Олена Коношенко, Антон Крачковський, Юрій Молдованов, Віо­летта Петровська, Михайло Піскунов, Олександр Сайковський, Сергій Сергієнко, Дмитро Удовицький та Анна Чулкова. Саме їм вдалося якнайкраще передати красу рідного міста і свою любов до нього. Календар стане оригінальним подарунком для миколаївців і гостей міста, а переможці конкурсу отримали нагороди від керівництва міста.

Сувенір зробили миколаївці. Фото автора