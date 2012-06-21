Вийшов у світ сувенірний календар «Мій Миколаїв-2020», який створили самі миколаївці. У листопаді департамент міського голови оголосив конкурс, під час якого протягом тижня городяни надсилали найкращі світлини з краєвидами міста, пейзажами в цікавих ракурсах, визначними місцями. Усього надійшло 474 фотографії від 40 конкурсантів. Організатори обрали найкращих 11 фотографів, серед яких професіонали й аматори. Це Олександр Буліч, Денис Сісін, Олена Коношенко, Антон Крачковський, Юрій Молдованов, Віолетта Петровська, Михайло Піскунов, Олександр Сайковський, Сергій Сергієнко, Дмитро Удовицький та Анна Чулкова. Саме їм вдалося якнайкраще передати красу рідного міста і свою любов до нього. Календар стане оригінальним подарунком для миколаївців і гостей міста, а переможці конкурсу отримали нагороди від керівництва міста.