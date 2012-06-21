Перша командна першість світу із шахів серед учнів шкіл ISF World Schools Championship Chess 2019 днями відбулася у Вірменії, а участь у змаганнях взяли юні шахісти з Білорусі, Болгарії, Вірменії, Індії, Росії та України. Вихованка шахового клубу імені Олександра Момота з Донеччини Каміла Грищенко та харків’янка Марія Бердник у складі жіночої команди України успішно протистояли суперницям і в підсумку завоювали перше місце, набравши у семи турах 8,5 бала. На другому місці дівчата з Індії, яких українські школярки випередили на 1,5 бала.
Це вже не перший тріумф за шаховою дошкою нашої землячки. Вона свого часу встигла стати чемпіонкою світу з шахів-бліц серед дівчат до 18 років, чемпіонкою Європи зі швидких шахів, бронзовою призеркою чемпіонату світу з шахів серед школярів та чемпіонкою першого чемпіонату України серед аматорів.