Верховна Рада ухвалила у другому читаннізаконопроєкт №7457«Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності». За проголосували 248 народних депутатів. Це черговий крок до підвищення якості надання медичних послуг в Україні для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей із розсіяним склерозом, епілепсією, пацієнтів, які отримують паліативну допомогу тощо.

«Ухвалення законопроєкту №7457 — одночасно велика перемога гуманізму і початок довгого шляху для втілення всіх проголосованих норм. Попереду багато роботи, проте перший крок зроблено. На нього чекали мільйони людей. Усі вони сьогодні нарешті отримали шанс на вищу якість життя. Хочу окремо підкреслити важливий момент: держава жорстко контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його з рекреаційною метою, як і раніше, залишиться під забороною», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Щоб здійснювати діяльність, пов’язану з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, зберіганням тощо медичного канабісу, суб’єкт господарювання має отримати ліцензію.

Наприклад, закон дозволяє вирощувати медичні коноплі в Україні лише із жорстким дотриманням вимог. Це має відбуватися тільки в умовах закритого ґрунту (наприклад теплиці) із цілодобовим відеоспостереженням і наданням безплатного цілодобового доступу до нього Нацполіції.

Ухвалений документ також передбачає, що кожну рослину, партію продуктів перероблення, одиницю фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватимуть унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуть до спеціально створеної єдиної інформаційної бази.

Оскільки запуск механізму внутрішнього виробництва потребуватиме певного часу, щоб ліки з медичних конопель швидше потрапили до пацієнта, на першому етапі виробництво здійснюватимуть з імпортованої сировини. Для цього суб’єктові господарювання потрібно отримати ліцензію на імпорт сировини, а також супутні ліцензії (перевезення, зберігання, продаж тощо) та зареєструвати ввезену рослинну субстанцію канабісу (активний фармацевтичний інгредієнт) в Державному реєстрі лікарських засобів. Після цього з неї можна буде виробляти ліки.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, в разі яких пацієнтові можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливим тільки за призначенням лікаря відповідно до медичних показань і за рецептом (як це відбувається в разі призначення наркотичних та психотропних препаратів). Пацієнти зможуть перевозити і зберігати такі ліки в кількості, визначеній одним рецептом.

Використання рослин роду коноплі (Cannabis) в інших, крім медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, заборонно.

Джерело: МОЗ