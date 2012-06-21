Палата громад Канади надала уряду рекомендації щодо подальшого стратегічного партнерства з Україною, про що йдеться у звіті Постійного комітету з питань оборони Палати громад Канади «Підтримка Канадою України в час кризи та збройного конфлікту».
Канадські парламентарії запропонували 17 рекомендацій на підтримку України. Зокрема, наголошується, щоб уряд Канади надав летальне озброєння Україні для захисту її суверенітету від російської агресії за умови, що Україна продемонструє як активно працює над викоріненням корупції у всіх гілках влади. Парламентарії також рекомендують ввести Україну до канадського контрольного списку торгівлі автоматичною вогнепальною зброєю, здійснювати обмін розвідувальною інформацією, надавати Україні дані спостереження із супутника «РАДАРСАТ-2».
Уряду Канади рекомендовано оголосити й план запровадження безвізового режиму для наших громадян, повідомляє УНІАН. А також — створити можливість кваліфікованим українцям подавати заявки на подорожування та роботу в Канаді на період до одного року.