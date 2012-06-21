Київ готовий всебічно нарощувати двосторонні відносини з Канадою. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо у Києві. Прем’єр-міністр заявив, що Україна відчуває тверду допомогу Канади у відновленні територіальної цілісності, протистоянні агресії Росії та підтримку в запровадженні реформ. Сторони обговорили поглиблення економічних відносин між країнами. Глава уряду подякував Канаді за готовність прийняти наступну міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.
Оттава вже протягом багатьох років залишається надійним стратегічним партнером Києва. Відразу після проголошення нашої Незалежності у 1991 році Канада запровадила Програму допомоги Україні, спрямовану на найважливіші сфери: розвиток демократії, зміцнення верховенства права, освіту, економіку та підприємництво. Про це під час спільного брифінгу з Марі-Клод Бібо говорив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степана Кубів. Він нагадав, що станом на 1 липня 2018 року Мінекономрозвитку зареєструвало 11 проектів технічної допомоги від уряду Канади на суму 137,5 мільйона канадських доларів.
Марі-Клод Бібо відзначила успіхи України у проведенні системних перетворень. Вона наголосила, що Канада прагне допомагати Україні у втіленні реформ, щоб вона стала мирною і процвітаючою країною. Під час брифінгу канадський міністр оголосила про започаткування нової програми фінансової підтримки інноваційних проектів. Їх буде спрямовано на поліпшення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної й соціально-економічної нерівності зокрема через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становитиме 30 мільйонів доларів. «Коли ми вкладаємо кошти у створення належних умов для жінок та найбільш вразливих верств, то створюємо для них рівні можливості, допомагаємо їм стати агентами змін і сприяти побудові кращих умов життя для всіх українців», — наголосила вона.
Степан Кубів схвалив ініціативи уряду Канади щодо політики з підтримки жіночого підприємництва. Він висловив упевненість, що нова програма стане ефективним механізмом подолання гострих соціально-економічних викликів, спричинених воєнним конфліктом на сході України.
«Ми домовилися з пані міністром про створення українсько-канадської робочої групи, щоб разом визначити найважливіші напрями підтримки підприємництва, на які передусім слід спрямувати цю допомогу», — прокоментував досягнуті домовленості перший віце-прем’єр. Він висловив щиру подяку уряду Канади і простим громадянам цієї країни за підтримку й допомогу Україні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»