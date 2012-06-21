Сьогодні почато випуск нової монети Королівського канадського монетного двору. Сайт установи повідомляє, що це кольорова срібна монета у формі української писанки, яка продовжить серію писанок і стане четвертою такою монетою. Цього разу її присвячено величезному пам’ятнику українській писанці, встановленому в канадському місті Вегревіль у провінції Альберта.
«У східній частині міста Вегревіль є монумент у формі яйця. Цю 2300-кілограмову писанку присвячено 100-річчю Королівської канадської кінної поліції. Диво комп’ютерного дизайну виконано у кольорах, що вшановують мир, історію та традиції. Наша четверта монета-писанка — це зменшена версія всесвітньовідомого вегревільського українського пасхального яйця», — йдеться в описі монети на сайті.
На реверсі нанесено кольорові візерунки, а на аверсі — профіль королеви Єлизавети ІІ. Монету викарбувано із 31,82 грама чистого срібла, її номінал — 20 канадських доларів. Випуск почнуть 5 лютого, загальний наклад — 5 тисяч штук.
Пам’ятник українській писанці у Вегревілі встановлено 1975 року. Щоліта поряд з ним відбувається український фестиваль писанки. Монумент заввишки 7,8 метра і завширшки 5,5 метра обертається за напрямком вітру. Величезний відсоток населення Вегревіля має українську спадщину, а Вегревільська писанка друга за величиною у світі.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»