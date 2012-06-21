Питання енергобезпеки регіону, розвитку економіки і залучення іноземних інвестицій обговорено під час візиту до Луганщини делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком.
«Підтримка проекту сонячної електростанції в області стане дуже важливим імпульсом для розвитку Луганщини та України загалом. Ми готові всіляко допомагати українським виробникам сільськогосподарської продукції, передусім тим, які працюють поблизу лінії розмежування»,- зазначив Роман Ващук.
Від імені керівництва області заступник голови Луганської ОДА Геннадій Іваненко сказав: «Ми дуже розраховуємо і забезпечимо всебічну підтримку реалізації спільного з канадською компанією DAI Inc проекту будівництва сонячних електростанцій «SOLAR» у Рубіжному. Генеровані ними 150 МВт електроенергії стануть істотним кроком до нашої енергобезпеки».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»