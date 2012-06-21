Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Місцеві пожежні команди в об’єднаних територіальних громадах зацікавлені перейняти досвід канадських колег, а також отримати допомогу.
«У нашій ОТГ 11 населених пунктів, в яких проживає 4,5 тисячі осіб. Громада ніби невелика, але від її центру до крайнього села майже 20 кілометрів, а до райцентру – понад 30 км. Тому виникла потреба і нещодавно ми створили власну пожежну команду, в якій працює 6 чоловік. Найнеобхіднішим забезпечили, але нам би дуже знадобилися термостійка уніформа, пожежні рукави і нова помпа для машини», – каже голова Кунківської ОТГ Гайсинського району Василь Безбах.
Зустріч керівника вінницьких ОТГ та місцевих пожежних команд з представниками Асоціації добровільних пожежних команд провінції Альберта організував Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону.
«В Україні перебуває місія представників канадських добровільних пожежних команд, які хочуть допомогти розвитку цього руху в нашій країні та системи цивільного захисту. Під час реформи децентралізації повноваження у сфері пожежогасіння і цивільного захисту передаються на рівень об’єднаних громад. Наразі на Вінниччині тільки 8 із 35 ОТГ мають в своєму підпорядкуванні підрозділи пожежної охорони. Добровільних пожежних команд на всю область – лише чотири. А в сусідній Польщі у воєводстві, навіть з найменшою кількістю населення, їх майже 350», – розповів радник Вінницького ЦРМС з питань регіонального розвитку Юрій Войціцький.
Сьогодні в об’єднаних громадах є певні фінансові можливості та існує тенденція створення власних місцевих пожежних команд у центрах ОТГ і добровільних – у старостатах. Утім, на етапі становлення багато чого бракує. Зокрема, і досвіду канадських колег з формування та організації роботи добровільних пожежних команд.
«Наразі ви створюєте таку систему, яка в Канаді працює вже давно і добре підтримується державою. Наша Асоціація – найвпливовіша організація, яка лобіює виділення коштів на пожежні служби різного рівня. Тому все, що я почув і побачив, донесу до свого керівництва, і сподіваюся, що ми зможемо вам допомогти», – зазначив колишній керівник Асоціації добровільних пожежних команд провінції Альберта Девід Зайонсе під час зустрічі у Вінниці з представниками ОТГ. Він повідомив, що канадська місія уважно вивчить пакет запитів об’єднаних громад для забезпечення місцевих і добровільних пожежних команд, сформований за підтримки Вінницького ЦРМС. Відтак визначить напрямки розвитку і матеріально-технічне забезпечення, до яких долучатиметься.
Крім того, канадські пожежники хочуть налагодити з вінницькими колегами комунікацію, щоб системно передавати свої знання і досвід з формування пожежних служб у громадах.